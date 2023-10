KLÕPS | Nii halb, et näeb naljakas välja: ema-tütre Heidi ja Leni Klumi seksikas pesupilt jäi netirahvale hambusse

Itaalia pesubränd Intimissimi on oma värskesse kampaaniasse kaasanud kunagise modelli Heidi Klumi ja tema tütre Leni, kes poseerivad nii koos kui ka eraldi seksikas pesus. „Topeltkaunid, topeltstiilsed,“ kirjutab pesubränd enda postituses. Pildil on Heidi riietatud valgesse pesukomplekti ning Leni kannab fuksiaroosast rinnahoidjat ja samas toonis püksikuid. Kuna Leni on rinnakam ja kannab piltidel erksamas toonis pesu teeb ta piltidel oma suure modellikogemusega emale sellepoolest silmad ette.

Ühe Lenist postitatud pildi all aga kommenteeritakse, et foto on niivõrd tuunitud, et Leni näeb välja nagu alaealine. „Ta näeb välja nagu laps,“ nõustus ka teine kommenteerija. „See photoshop on nii üle võlli, see on lausa naljakas, kui halb see välja näeb,“ sõnas järgmine Instagrami kasutaja. Tuuakse ka välja, et Leni ei oleks modell ilma oma emata ning noorel neiul ei ole isegi modelli pikkust.