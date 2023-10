VIDEO | Käitub nagu tõeline diiva? Shakirast ringleb video, kus popstaar üht naist tõukab

Hispaaniakeelses meedias on viimastel päevadel aktiivselt kajastatud ühte sotsiaalmeedias ringlevat videot, mis väidetavalt pärineb ammusest ajast. TikToki platvormil ringlev video on tänaseks saanud üle 20 tuhande vaatamise ja üle saja kommentaari. Klipis, mille päritolu ja kontekst on teadmata, on näha, kuidas mitu inimest ootavad tänaval innukalt popartist Shakira saabumist.

Klipis on näha nii lauljanna fänne, fotograafe, politseinike kui ka turvamehe välimusega inimesi. Shakira kõnnib ühe hoonekompleksi territooriumilt välja ja suundub hallika auto poole. Mõned meetrid temast eespool liigub sinakas särgis naine, kes paistab Shakirat filmivat. Naine jääb auto juures seisma ja ootab seal Shakirat. Kui lauljanna jõuab auto ja naiseni, paneb ta oma käe naise käsivarrele ja lükkab ta niimoodi oma teelt eest ära. Seejärel liigub lauljanna teiste fännide poole ja naeratab neile. Video peale on selle postitaja kirjutanud teksti küsimusega, kas ainult talle tundub, et Shakira lükkab sinakas särgis daami või näeb ta valesti.

Popstaari käitumine videos on tekitanud vastakaid arvamusi. Mõned inimesed kutsuvad Shakirat ebaviisakaks ja ebasõbralikuks tema käitumise tõttu, vahendab Marca. „Te näete seda selgelt ja maalib temast halva kuvandi, nagu oleks ta tõeline diiva,“ kirjutas üks inimene. „Ma armastan Shakirat, kuid temast oli väga vale niimoodi teha,“ sõnas teine kasutaja.

Teised arvamusavaldajad aga viskusid popstaari kaitsmisele. „Me ikka armastame Shakirat. Mõnikord ei ole asjad sellised, nagu need tunduvad,“ kirjutas üks. „Lõpetage draama tootmine, see ei ole midagi,“ lausus teine. Järgmised aga süüdistasid juhtunus hoopis sinakas särgis naist, kuna too oli Shakirale liiga lähedale tulnud.