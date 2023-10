VIDEO | Ohoh, kuidas ta seda tegi?! Mustkunstnik Irene Kivaste näitab kaamera ees efektseid trikke

Mustkunstietendus „Maa Maagia“ toob põllumajandusmuuseumis publiku ette mustkunstnikud Irene Kivaste ja Walter Maffei, kes näitavad publiku ees tõeliselt efektseid trikke. Tiim on näinud kõvasti vaeva, et luua publiku jaoks midagi omanäolist ja originaalset. Mustkunstiõhtuid juhib Silver Meier.

Oma trikkide tausta ja olemust kommenteeris mustkunstnik Irene Kivaste ka lähemalt. „Minu parimad trikid leiavad aset siis, kui saan kellegi mõtteid lugeda, otsuseid mõjutada või tegevust ette ennustada. Minu mustkunsti etendused on üles ehitatud nii, et publik mängib olulist rolli ja peaaegu alati on keegi publiku seast minu kõrval. Nii saab pakkuda meeldejäävamat elamust,“ sõnas ta. Kivaste näitas efektsemaid trikke ka kaamera ees, mida saab allolevast videost lähemalt vaadata.

Etenduse toimumiskohaks on põllumajandusmuuseumi maagilise hõnguga avatud hoidla saal. Kahes vaatuses saab nautida visuaalset maagiat, mõtete lugemist, valikute mõjutamist, eksperimenteerimist ja palju muud. Õhtu fookuses on maa, aga mängeldes avastatakse kõigi nelja elemendi - vesi, õhk, tuli, maa - saladusi. „Oleme programmi kokku pannud hoole ja armastusega ning isegi vaheaeg on omaette elamus, sest saab kohvitada loomade keskel laudas,“ avaldas mustkunstnik Irene Kivaste.

Irene Kivaste on mustkunstnik ja näitleja, kes on aastaid jaganud oma maagiat nii Euroopas, kui ka Aafrikas, Austraalias ja Indoneesias. Samuti on ta osalenud mitmes telesaates nii Eestis kui ka Itaalias. Nende seas ka talendisaates, kus pääses edasi poolfinaali.

Walter Maffei on kõrgelt hinnatud ja rohkete auhindadega tunnustatud, pika ja eduka karjääriga Itaalia mustkunstnik. Ta on mustkunsti maailmameistrivõistluste finalist ning enam kui kümme aastat on ta olnud Itaalia mustkunsti meistrivõistluste zürii liige.

Piletid selle nädala reedel, laupäeval ja pühapäeval toimuvatele maagiat täis müstilisele mustkunstiõhtutele on saadaval SIIN!