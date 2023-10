Synne Valtri Eesti muusikute autoritasudest: me räägime siin kahjuks väga väikestest summadest

Saates „Stuudio“ võeti koos Synne ja Eesti Esitajate Liidu tegevdirektori Urmas Amburiga teemaks autoritasud ning see, et kas kõik inimesed ikka teavad, et teatud asjade pealt tuleks selliseid tasusid maksta.

“Me räägime siin kahjuks väga väikestest summadest. Räägitakse, et kogutakse raha ja jagatakse kõikide autorite vahel ilusti õiglaselt ära, aga reaalsuses me räägime sentidest. Kujutelm, et Eesti autor saab autoritasude pealt rikkaks, ei vasta tõele,“ sõnab Synne.

Tegelikult tuleks muusika eest tasuda kõikjal, kus lastakse mõne artisti laule rohkematele inimestele, kui oma lähedastele. Jutt käib näiteks ka taksost või isegi mõnest ooteruumist. Samuti kehtib see ka avalike ürituste puhul. „Ma tahaks väga loota, et kõik ürituste korraldajad täna Eestis on kursis meie seadusandlusega, et kui nad kasutavad ärilisel eesmärgil või avalikus kohas kellegi loomingut, siis sealt tulenevalt peab täitma aruandeid ja tuleb tasuda ka tasusid, kuid minu praktika ütleb seda, et kõik neid reegleid ei järgi. Kas siis tahtmatult või kogemata, aga kindlasti on meil väga suur puudujääk selles osas, mida võiks parandada,“ ütles lauljatar, kes nüüd on tänu erialale rohkem seotud ka ürituste korraldusliku poolega.