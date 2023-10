Ikoon! Sel nädalal liitub „Ma näen su häält“ nõunikega lauljatar, keda teab iga eestlane

Külalisnõunikuna paneb oma detektiivioskused proovile popikuninganna Marju Länik, kes pole varem kunagi pidanud koos laulma viisipidamatu inimesega. Lauljatar tunnistab, et on saate eel positiivselt ootusärev. “Väga tore on astuda vastu teadmatusele, tundmatule ja katsuda kuidagi siin hakkama saada! Arvan, et ikka paljud inimesed oskavad laulda. Eestlased oskavad ju reeglina laulda,“ on Länik lootusrikas.