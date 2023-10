VIDEO | Enam paljamaks minna ei saa! Lenny Kravitz välgutab uues muusikavideos oma kannikaid

Loo „TK421“ muusikavideo algab stseeniga, milles kujutatakse varahommikut ja Kravitz lebab alles oma voodis teki all. Seejärel ärkab ta üles, on täiesti alasti ja kõnnib oma magamistoa aknani, et selle kardinad eest lükata ja uus päev väärikalt vastu võtta. Video jõuab napilt 20 sekundit kesta, kui muusiku paljad kannikad juba vaatajate ette jõuavad.

Seejärel jätkab Kravitz loos oma tavapärast hommikurutiiniga, mis hõlmab suitsetamist, dušši all käimist ja hambapesu. Vahepeal on ta endale puusade ümber saanud valge vannilina.

Fännid on YouTube’is juba tema video soojalt vastu võtnud ja nii selle kui ka Kravitzi komplimentidega üle kallanud. „See mees lihtsalt ei vanane! Ta rokib, näeb fantastiline välja ja kõlab sama imeliselt nagu sa eeldaksid,“ kirjutab üks kommenteerija Lenny muusikavideo all. „Sensatsiooniline!“ arvab teine. „Ta näeb välja nagu jumal,“ sõnab järgmine kommenteerija. Fännide tagasisidest paistab, et seksikas muusikavideo ja jala tatsuma panev lugu jääb meelde ja looga „TK421“ on Kravitz tabanud naelapea pihta.