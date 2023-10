Kalev Kruus on šokeeritud eestlaste huvist uhhuunduse vastu: mis meist nagu rahvana niimoodi saab?

Kruusi sõnul olevat ta lausa võtnud ühendust oma endise TV3 kolleegi Anna-Maria Veidemann-Makkoga ning uurinud järgi, et miks on tema sulest ilmunud lugu lauljatar Triin Lellepi ja tema abikaasa suhtlustest tulnukatega. “Ma küsisin, et mis värk on, et kuidas sellised lood üldse sünnivad? Tema ütles, et see on tellimused. Tellitakse selliseid asju. Et peab olema, sest neid loetakse. Mul tekkis natukene ikka õudus, et jumalauta, mis meist nagu rahvana niimoodi saab?“ oli Kruus raadioeetris nõutu.

Saatejuht Rauno Märks tõdes, et tema pole seda artiklit lõpuni jaksanud lugeda, kuid Kruus oli UFO-jutud lõpuni lugenud. Maris Kõrvits tõdes, et telenägu on ka ju siis antud uhhuu-lugude ohvriks juba langenud. Kruus vaidles vastu ja ütles, et ta luges artikli lõpuni ainult seetõttu, et neid lihtsalt nädalast nädalasse kirjutatakse. Muidu loeb ta igapäevaselt spordi- ja sõjauudiseid, kuid selle avas ta puhtast huvist.

„Mul on mure, et mis meie inimestega toimub. Ma näen, et selliseid artikleid ilmub iganädalaselt ja inimesed loevad seda! Ma mõtlen, et Igor Mangi horoskoop on aasta ostetuim nii-öelda ajakirjanduslik väljaanne ja siis meil on need lõputud nõiasaated, kus Kirsti Timmer ütleb, et ta on nõid... Ma mõtlen, et sellele kõigile on ju tarbijad,“ ütles Kruus mõtiskledes, et milline see tulevik siis tuleb, kui selline on juba praegune seis.