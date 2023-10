ÜLEVAADE | BSH-le reeglid ei kehti? Skandaalitari raamatuesitlusel käis vilgas müügitöö

Täna õhtul toimus Tallinnas klubis Hollywood BSH raamatu „Ärahellitatud printsess“ esitlus. Tänane päev ei möödunud viimasel ajal mitmes skandaalis figureerinud Brigitte Susanne Hundi jaoks apsakateta - Delfi Meedia AS esitas skandaalitarile nõudekirja, mis takistas tema kauaoodatud raamatu müüki. Hunt keelas seepeale ajakirjanikel raamatuesitlust kajastada. Sellest hoolimata käis ürituse vaheajal ja pärast seda suur raamatu müümine. Nimeliselt aga hõisati välja, et tegemist on kokteilikoolituse müügiga.