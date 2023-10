Siiri Sisaskile ei meeldi sünnipäevad: ma ei ole oma sünnipäeva suur pidaja

„Ka puud ei tea, kui vanad nad on. Loomadki oma sünnipäeva ei pea. Elan oma mõtetes seatud elu ja mul on selline tunne, et ma lähen kogu aeg nooremaks.“

Sisask andis märtsikuus Kroonikale avameelse intervjuu, kus tunnistas, et surma ei karda. „Mul on leinasid vahepeal veel peale tulnud (tõsinedes) - ma juba elan leinast leina, ütleme nii. Mina tegelikult ei suhtu surma nii nagu ehk suurem osa eestlasi. Minu jaoks on surm ja igasugunegi kaduvus elu loomulik osa. Mina ei karda surma, mul ei ole mingit hirmu siitilmast lahkumise ees. Pealegi ei tahaks ma olla ka igiliikur – jäädagi siia ilma tiirlema. Kaduvus on paratamatus, mida tuleb omaks võtta ja mida tuleb pidada enesestmõistetavuseks.“