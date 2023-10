Suri raske haigusega võidelnud endine kulturist Marek Kalmus

„Meie kallis Marek lahkus tänasel tuulisel ööl meie seast. Ta oli tugev, võitles vapralt ja uskus viimse hetkeni, et tuleb sellest kõigest võitjana välja. Kuid temagi oli siiski inimene ja väsis viimaks pikast pingutusest,“ teatab Mareki pere Facebookis.

„„Never give up, never stop“, ära iial anna alla, ära peatu – selle mõtte järgi elas Marek oma elu. Seda soovitaks ta kõigile ka praegu. Aitäh kõigile, kes mõtetes ja soovides tema ning meiega olnud,“ lisavad lähedased.

Kroonika kirjutas viimati septembris, et tuntud eratreener ja endine kulturist Marek Kalmus sai juunis ootamatu vähidiagnoosi. Mehel oli 4. staadiumi maksavähk. Kalmus ütles, et siis oli arstidega vestlemine väga edukalt läinud. „Kallite rohtude jaoks, milleks ma raha headelt inimestelt palusin, on nüüd alles veel kuue nädala jagu,“ tõdes Kalmus.

„Vähk on põhimõtteliselt taandumas ja maks enam turses ei ole. Ka ei valuta ega pista enam maksapiirkond, kuid arsti soovitus oli praegusele olukorrale veel mitte liialt lootma jääda. Organism on kurnatud ja veel liiga nõrk, et ise lõpuni jõuaks terveneda. Seepärast peaks tema arvates kindlalt kuuri kordama või vähemalt pikendama niipalju kui võimalik,“ avaldas Kalmus toona.

Augusti alguses tuli ilmsiks, et Marek Kalmus on võidelnud juba mõnda aega raske haigusega.

„Kindlasti nii mõnigi on taibanud, et ma põen juba mõnda aega rasket haigust, mis on endisest minust jätnud veel järgi vaid haleda varju,“ kirjutas Kalmus toona oma Facebooki konto seinale. Põhjus, miks ta oma terviseprobleemiga avalikkuse ette otsustas tulla, on finantsiline. Mees ei avalikusta, mis haigust ta täpsemalt põeb ning millise ravimi jaoks raha kogub.

Kroonikale ütles Marek toona, et tegemist on 4. staadiumi maksavähiga. Esimesed sümptomid lõid välja juba kolm aastat tagasi, 2020. aastal. Viimase kahe aasta jooksul on ta kehakaal vähenenud 27 kilogrammi võrra.