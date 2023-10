Ajastu lõpp: suurfilmidest tuntud Briti näitleja siirdub pensionile

Caine`i viimane film „Suur põgeneja“ („The Great Escaper“) jõudis äsja kinolinale ning seetõttu andis mees ka BBC raadiojaamale intervjuu. Caine on korduvalt enda pensionile siirdumisest rääkinud, kuid teda on erinevad projektid siiski tagasi filmitööstusesse tõmmanud. „Ma aina räägin, et jään pensionile. Nüüd on see käes,“ rääkis ta BBC-le.