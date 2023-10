ARVUSTUS | Tegelikult on kurb, kui elutööna on ette näidata traumade soojendamine, fotoalbum ja veisetartari retsept

Tunnistan kohe, et elulooraamatuid ma tohutu palju lugenud ei ole. Ka 28-aastase Hundi värsket üllitist oli mul 23-aastasena raske kätte võtta ja seda elulooraamatuks pidada. Vitaalse välimusega noor inimene on kätte võtnud ja teinud ära midagi, mida võiks eeldada kogemustega poliitikult või edukalt sportlaselt, kes karjääri on lõpetanud. Aga nagu Brigitte on juba vihjanud, uus raamat võib tulla juba seitsme aasta pärast. Jään põnevusega ootama, milline lugu on tal oma elust siis rääkida. Juba praegust raamatut kirjutas ta paar aastat ja enamik sellest puudutab viimase aasta jooksul toimunud sündmusi. Suured järgmise raamatu lootused on seega loodud.