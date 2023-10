FOTOD | Hea või halb enne? Alatskivil lõppesid kuratlikul kuupäeval filmivõtted kurva saatusega Juhan Liivist

Stsenarist Indrek Hargla sõnul on „Vari“ üldistus Juhan Liivi elust. Filmi tegevustik algab 1894. aastal Tartus. Esimeses stseenis põgeneb Juhan Liiv (Pääru Oja) vaimuhaiglast. „Ega me Juhan Liivi elu kohta sel ajaperioodil väga palju tea. On teada, et Liiv sai pärast tõsist haigushoogu vaimuhaiglast vabaks, kuid pärast seda ei ole tema elukäigu kohta mitme aasta jooksul andmeid säilinud. Arvatakse, et ta viibis maal Alatskivi kandis,“ rääkis Hargla.

Filmilugu täidab selle varjatud aja väljamõeldud sisuga ja pakub vaatajale seiklusliku loo kirjanikust, kes asub lahendama mõrvalugu.

Hargla sõnul on Juhan Liiv selles loos uurija ja lahenduseleidja. „Filmi Liiv on visa, jonnakas, kangekaelne, järelejätmatu, vankumatu tõe ja õiguse eest seismises ja kurjale kättemaksmises. Ehk tema vaimne tervis veidi mõjutab neid hoiakuid. Või siis peabki mõnikord olema peast veidi sassis, et pealtnäha ilmselgeid tõdesid vaidlustada ja seista tõe eest, kus see näib võimatu.“

Stsenaariumit kirjutades luges Hargla tolleaegseid ajalehti, kust sai teadmisi olme ja eluolu kohta. „Näiteks, mis maksis rongipilet või lodjasõit, paberossid ja sigaretid, mis hinnad olid turul jne. Õige dialoogikeele pärast lugesin ka mälestusi, et saada paika filmi tegelaste sõnakasutus,“ lisas ta.

Lisaks stsenaariumi kirjutamisele astub Indrek Hargla mängufilmis „Vari“ üles ka näitlejana. „Mul õnnestus mängida kaht väga hingelähedast rolli – vaimuhaigla patsienti ja ühte vintis kõrtsilist. Öeldakse, et ei ole väikseid rolle, on ainult väiksed näitlejad. Seega usun, et mõlemad rollid on sooritatud suure sisseelamisega, karakteripäraselt ja kõrgetasemelise kunstimeisterlikkusega,“ ütles Hargla.