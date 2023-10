NUNNU KLÕPS | Anett Kontaveit jagas mossitavat fotot: me oleme tegelikult sõbralikumad, kui välja paistame

Kass Pacost rääkis Anett pikemalt hiljutises suures intervjuus ajakirjale Anne&Stiil, kus ütles, et karvapall asus nende juurde elama suvel. „Meil oli kokkulepe, et mina valin koera ja Brent kassi,“ rääkis Anett. „Ta on nii tubli kiisu. Kui ta üksi koju jääb, siis ainult magab. Ülemeelikuks muutub pigem siis, kui tahab tähelepanu. Näiteks vahel lööb hambad taime sisse, ise sügavalt silma vaadates,“ naeris kassilausuja. Kas lemmik on märk uuest, stabiilsemast elust? „Jah,“ nentis ta. „Ma poleks kunagi tahtnud võtta looma nii, et ise olen ära ja tema aina igatseb.“