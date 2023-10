PAPARATSOFOTO | Vunts-hurmuri muutumine: aastad pole menuseriaalide naistemurdjale Tom Selleckile halastanud

Enda vuntside poolest tihti isegi rahvafolkloori sattuva Selleck`i välimus on aastatega väga muutunud. Nüüd on mees lisaks vuntsidele kasvatanud ka habeme, võtnud kõvasti kaalus juurde ja nägi üsna räsitud välja.

Selleck tähistas septembris enda 35. pulma-aastapäeva Inglise päritolu näitlejanna Jillie Mackiga. Paar abiellus 1987. aastal ja neil on ühine tütar Hannah (34). Hurmavate vuntside poolest tuntud Selleckil on esimesest abielust Jaqueline Rayga ka 57-aastane poeg Kevin.

Alates 2010. aastast on Selleck mänginud Frank Reagani-nimelist New Yorgi politseiülemat CBSi seriaalis „Blue Bloods“. Seriaal on CBSis jooksnud juba 13 hooaega. Kui Selleckilt mullu küsiti, et kaua ta veel arvab seriaalis olevat, siis ütles ta, et kokku 15 hooaega oleks tore. Hetkeseisuga on 14. hooaeg küll välja kuulutatud, kuid Hollywoodi streigi tõttu pole seda senimaani filmima hakatud, mistõttu pole Selleckit pikalt ka avalikkuse ees nähtud.