Annely Peebo sai teada, et tema sugulane on piiskop Platon: seda tuleb seedida

Selgub, et ta sugulane on piiskop Platon, kes kuulutati esimese eestlasena pühakuks. Peebo on piiskopiga sugulane enda ema kaudu, tema vaarisa on Platoni neljanda põlve nõbu. „See on üks põnev asi, seda tuleb seedida,“ rõõmustas Peebo uue sugulase üle.