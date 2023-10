FOTOD | BBC peamaja „kaunistati“ punase värviga. Põhjuseks meediagigandi leebe suhtumine Hamasi

Politsei uurib juhtunu tausta, aga selge on see, et ajendiks oli BBC poolne sõjakajastus.

BBC on ise vastuseks öelnud, et nad on oma kajastustes selgelt viidanud, mida Hamas on teinud ja mis mõju on sellel tsiviilisikutele. Öeldi ka, et uudistes on sõna võtnud eksperdid, kes on viidanud Hamasi seotusele terrorismiga.