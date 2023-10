INTERVJUU | Sisulooja Maria Rannaväli elab sotsiaalmeediast teenituga ära: ma ei pea minema kuskile mujale tööle ainult raha pärast

Sisulooja Maria Rannaväli (20) on internetis oma vaatajaid rõõmustanud ligi kaheksa aastat. Oma videotes on ta vahetu ja jagab jälgijatega peaaegu kõike, mis tema elus toimub. Juba noorest saati on Maria eeskuju andnud paljudele omaealistele enda tegemiste ja toimetustega, kuid kogu tema teekond ei ole alati lust ja lillepidu olnud. Maria ellu mahub kõike, mis ühe sisulooja elukutsega kaasneb.