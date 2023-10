Mitmekülgne laulja! Heidy Tamme avaldas, et on soome keeles räppinud

Oma pika karjääri jooksul on Tamme väga erinevate muusikažanritega kokku puutunud – ta on isegi soome keeles räppinud, vahendab Menu saadet „Hommik Anuga“.

„Räpp on tore asi. Räpp on ookeani tagant kaugelt maalt pärit ja see on ilusasti levinud, aga seal see omab hoopis teist funktsiooni. Nad räägivad oma elust, nad räägivad nagu soul ja bluus,“ tõi ta välja.