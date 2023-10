Printsess Kate`i vanemate vastu algatati vihakampaania! Neilt nõutakse raha

Kate`i vanemad Carole ja Michael elavad Bucklebury külas. The Sun kirjutab, et on näha olnud, et Kate`i vend James kisub mainitud postreid maha.

Carole ja James on vihatulva all, kuna paljud inimesed jäid rahast ilma, kui nende firma Party Pieces pankrotti läks. Õigemini müüs paar selle vahetult enne krahhi maha.

Firma müüs esemeid, mida saab kasutada laste sünnipäevapidudel. Aastaid läks äri hästi ja just selle abil said nad tasuda ka Kate` ja tema õe Pippa hariduskulude eest. Ent 2020. aastal vallandus koroonalaine. Sünnipäevapeod kui sellised kolisid zoomi ehk nende firmal enam nišši polnud.

Firma lõpetas hiljuti tegevuse, aga paljud inimesed ilmselt oma raha enam tagasi ei saagi. Osa neist leiab, et Carole ja Michael võiks raha oma taskust maksta. Seda hoolimata faktist, et pankroti ajal polnud abielupaar enam juriidiline omanik.

Kohalikke aga vihakampaania häirib. „Nad on siin väga populaarsed! Kõiki külaelanikke pahandab, et need postrid on üles pandud. See pole õiglane,“ märkis üks allikas.