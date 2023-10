Sõbrannad Annikki ning Jane elavad Pärnumaal. Annikki (43) on kolme lapse ema, kes töötab abiõpetajana. Vabal ajal tegeleb ta näitlemisega. Janel (38) on kaks last ning temagi töötab haridusvaldkonnas, olles klassiõpetaja. Temagi on harrastusnäitleja ja lisaks tegeleb tantsimisega.

Mõlemal on kogemusi koorilauluga. Jane puhul oli see aastaid tagasi. Ta muigas, et praegu laulab vahel duši all, aga siis lapsed ütlevad, et ärgu parem nii tehku.