NUNNU KLÕPS | Kaunis näitsik haaras Ingeri enda haardesse

Pühapäeval postitas 24-aastane Inger oma Instagrami kontole foto koos Karmen Kingaga. Noorte võimalikust suhtest kirjutas Kroonika esimest korda juba kevadel, kui nad jäid kaamerate ette Eesti Laulu finaalis. Pärast seda pole Inger soovinud kinnitada, et tegemist on tema pruudiga. Taasiseseivumispäeval väisasid nad koos ka presidendi vastuvõttu, kuid seal paljastas Inger Kroonikale, et tegelikult on tegemist tema abilisega.