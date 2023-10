FOTOD | Hea muusika tõi inimesed kokku: lauljatar Heleza esitles oma uut topeltsinglit

Kui varem võis Heleza nime seostada pehme raadiopopiga, siis värske muusika on julgem ning astub elektroonilise muusika rada. “Naistel on tõsine ühiskondlik surve olla armas, pehme, ideaalne, süütukene. Uute lauludega ma murran sellest mustrist välja!“ räägib Heleza.

“Kõik on alati arvanud, et ma olengi see väike armas pehme häälega tüdruk, aga seekord ma julgen olla seksikam, kasutada rohkem naiselikkust. Ma olen selle ajaga inimesena nii palju kasvanud!“ räägib laulja, kelle viimane soolosingel ilmus tänaseks pea kaks aastat tagasi.

“Nagu polekski homset“ valmis Eesti produtsendi Markus Palo käe all, laulu “Ainult Täna“ käis Heleza salvestamas Soomes. “Sõitsin Soomest laevaga tagasi ja sain aru, et need kaks laulu lähevad omavahel perfektselt kokku. Ma olin alateadlikult loonud varem valminud loole jätku. Sellest ka sümbioos muusikavideotes - nad kuuluvad kokku,“ sõnas Heleza.

Lood kõnelevad suhetest ning peegeldavad ka olukordi, mida lauljatar on ka ise kogenud. “Ainult täna“ kujutab suhet läbi naiivse prisma, kus kumbki osapool täpselt ei tea, mis saab, kuid nauditakse hetke.

“Esimesed kuus kuud, kui me oma poiss-sõbraga deitisime, ei saanud ma otseselt aru, mis me täpselt oleme. Ei tulnud kordagi jutukski. Üks hetk ma siis küsisin temalt, et kas ta kavatseb mind oma tüdrukuks küsida või mitte. Ta vastas mulle: mis sa ajad, me oleme esimesest deidist koos olnud!“ naerab Heleza. “Tema peas olid otsused tehtud juba, mind lihtsalt ei informeeritud sellest. Nagu klassikaline Eesti mees!“