FOTO | Järgmine generatsioon monarhe on valmis! Euroopa kuningaperede tulevased liidrid sattusid samale prallele

Taani õukonna poolt Instagrami postitatud pildil seisavad kõrvuti Rootsi printsess Estelle (11), Norra printsess Ingrid Alexandra (19), prints Christian, Hollandi kroonprintsess Catharina-Amalia (19) ja Belgia kroonprintsess Elisabeth (21). Kõik viis on oma riikides troonijärjekorras kas esimesel või teisel kohal oma vanema järel. See tähendab seda, et on vaid aja küsimuse, et millal nad kõik tähtsaid Euroopa riike juhivad.