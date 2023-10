Merike Susi avameelselt läbipõlemisest: oli vaja ära minna, et aru saada, kui katki olen

Merike Susi (56), kes muidu elab oma perega Sakus, tervitab meid Otepääl, kummikud jalas ja kõrvits süles. „See on mu esimene omakasvatatud kõrvits,“ muheleb ta. Merike on maaeluga väga rahul. Ta ütleb, et loob koos oma mehe Kallega (55) talvepealinna endale nii-öelda vanainimeste kodu. Nende kaksikud tütred Ana (20) ja Paula (20) on vanematekodust välja kolimas ja iseseisvat elu alustamas.