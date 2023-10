Laura Põldvere ema meenutab hukkunud poega: Gregor vaatab mind, nägin teda täna ööselgi unes

„Ega selle teemaga ei ole kerge elada. Ja sellest ei saa kunagi üle. Sellega peab õppima elama. Aga tekib paratamatult tunne, et mis õigusega sa edasi elad, kui su laps enam ei ela,“ ütles Martina ja lisas, et võttis kiiresti omaks mõtte, et on ülitänulik, et selline võrratu inimene ta elus oli.

„See tänutunne aitas mul olla. Ja see, et mul on Laura, kelle nimel edasi elada,“ ütles ta.

Jõule tähistatakse perekonnas endiselt (Gregor suri enne jõule 2016. aastal - toim.) ning Martinal on töökabineti seinal pildid mõlemast lapsest. „Gregor vaatab mind, nägin teda täna ööselgi unes. Mulle meeldib mõte, et ta on kuskil siin kogu aeg. Ma ei loo maailma, kus teda ei ole,“ ütles ta.