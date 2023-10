„Lüürikaga pole ma varem nii hädas kunagi olnud.“ Grete Paia avaldas uue laulu „Võluväel“ enda meisterdatud muusikavideoga

„Kui viimased aastad on kuidagi nii sattunud, et pigem olen lauludel olnud featuring artist, siis nüüd tundsin, et oleks õige aeg midagi päris enda oma taas välja anda,“ rääkis lauljanna.

Paia sõnul on nii koostööl teiste artistidega kui ka solistina omad võlud. „Muidugi on väga fun erinevaid koostöid teha, aga lõviosa repertuaarist peaks artistil ikkagi soololugude näol olema, ma usun. Duettide puhul on kõige ägedam vast see, et laulul ei ole enam vaid ühe artisti nägu ja hoog, vaid tekib selline mõnus sünergia. Tänu selle ei oska kunagi ennustada, milline see lõppresultaat tegelikult välja hakkab nägema. Otse loomulikult peab teise artisti/artistidega ka väga hea klapp olema, et asi üldse toimiks.“

Küsimusele, kui palju võttis aega „Võluväel“ kirjutamine, vastas lauljanna: „Pigem läks üpris kergelt, ent lüürikaga pole ma varem nii hädas kunagi olnud. Eks see on ju ammu teada, et hea eestikeelse lauluteksti kirjutamine ei ole kõige lihtsam väljakutse. Pusisin ja pusisin ja lõpuks ikkagi kutsusin endale abiväge ka. Arvan, et lõpptulemus on väga äge ja eristuv mu varasemast loomingust. Aga üleüldiselt on see laulukirjutamise protsess väga erinev. Mõne laulu kirjutad 15 minutiga, mõnega on läinud ka aasta, enne kui see on võtnud sellist ilmet nagu vaja. Ega seda ei tea kunagi.“