Paras pirakas! Andrei ja Robini sarjas on mehed silmitsi jõhkra burgeri väljakutsega

Uudishimulike meeste reisisari toob vaatajate ette kõik selle, mida Euroopas naljalt ei leia. Milline on siis see tõeline Ameerika?

Sarja teises osas selgub, kuidas saavad poisid Kentucky kõige suurema burgeri väljakutsega hakkama ning millist elu elab palju kõneainet tekitanud hipikogukond The Garden? Selle teada saamiseks lülita ennast Elisa Huubi lainele, sest just seal ootab sind uus põnev “Zevakin & Valting vs. Ameerika“ osa.