Keili Sükijainen oma kallist inimesest: ta on tähelepanelik ja elab meile kogu südamest kaasa

Keili tõdeb, et vanaema peale mõeldes meenubki talle esmalt, milline rõõmupall on vanaema. „Ta tunneb alati suurt huvi ja rõõmu minu ja õdede tegemise üle. Ta on tähelepanelik ja elab meile kogu südamest kaasa,“ ütleb Keili.

Keili on väga perekeskne. Sükijainen käis möödunud maikuus Kroonika veebisaates „Kas tunned mind?“. Üks küsija tahtis teada, keda Keili kõige rohkem armastab, ning juba siis tõi telenägu teiste lähedaste ja sõprade seast esile oma kaks õde Tartust – Merily ja Maibriti. Ja Keili sai suure üllatuse osaliseks, kui nägi oma armsaid õdesid tahvelarvuti ekraanilt lehvitamas, kassid süles. Keili suu jäi mõneks hetkeks tummaks. Kui alguses arvas Keili, et ta ei hakka nutma, siis läks vastupidi. „You got me good here (tegite mulle hästi ära – toim). Täiesti lõpp! Nendel tüdrukutel on väga eriline koht mu südames,“ ütles Keili pisarsilmil. Õed panid Keili ajas tagasi rändama ja lapsepõlve meenutama.