Kristi Loigo leinab abikaasat: hing on kinni ja pisarad ei lõppe...

Jan ja Kristi tajusid esmakordsel kohtumisel, et nad on kokku loodud. „Siiski võtsime avaldust sisse andes kuus kuud aega mõtlemiseks, et tajuda, kas soov on sama ka poole aasta pärast. Aga oleksime võinud abielluda ka meie tutvumise alguses, sest nii küpsetel inimesetel, kui meie oleme, ei ole kalduvusi testida. Sa tajud koheselt ära, kas ta on nii-öelda oma inimene. Kui sul on olnud eelnev kooselu, sa oled lastega, sul on küpsus, sul on koht elus olemas, vastutustunne ja kohustused, siis sa ei tegele sellega, et mängida. Iga küps inimene tahab oma ellu rahu. Ta ei soovi konflikte, sest eelnevad elud on näidanud, et sobima peab kohe, mitte jäämagi testima. Küps inimene näeb läbi – teab, mida tahab ja mida ta enam ei taha. Janis on see olemas, mida mina tahan. Ka tema nägi minus seda, mida tema vajas. Küpsete inimeste elus on üllatusi vähe. Sellise ellusuhtumisega ei ole keeruline abieluni jõuda,“ rääkis Kristi 2019. aastal Kroonikale.