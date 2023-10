Eelmisel nädalal lahvatas suur uudispomm, kui Hollywoodi üks kuulsamaid staare Jada Pinkett Smith (52) avaldas, et tema ja abikaasa Will Smith on viimased seitse aastat lahus olnud. Nüüd on Will kommenteerinud esimest korda oma naise öeldut, mis aitab mõista nende 25 aastat kestnud abielu viimaseid aastaid.