Grete Paia kiiruseületamisest: poisid on pigistanud õnneks silma kinni

Selgus ka see, et Paia oli pidanud valenime kasutama. „Ma ei tea, mingi hetk tuli, me sõbranna Triinuga käime väljas harva. Ja siis öeldakse, et “sa oled jubedalt Grete Paia moodi“. “Ma olen Triinu, ma tean, et me oleme väga-väga sarnased, aga ei, ma olen päriselt Triinu, väga meeldiv tutvuda.“ Mõnikord on töötanud isegi, aga ma arvan, et seal inimesed on võib-olla natuke tummisemas konditsioonis juba.“