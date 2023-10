Sussexid saavad oma tõsielusaate? Meghan Markle ja Kris Jenner võivad käed lüüa uue reality tegemiseks

Kris Jenneril on juba pikalt maine olla mänedžer, kel on võimalik saada tõeliselt häid kokkuleppeid tänu oma tugevale ja no-nonsense lähenemisele äriasjadele. Kardashiane ja siniverelisi tundva allika sõnul on ka praegu nii ja Jenner näeb vaeva, et aidata Sussexitel saada jalg ukse vahele televisioonimaastikul.

„See ei ole kokkusattumus, et Kardashianid liiguvad ringi samas seltskonnas nagu Meghani uus seltskond. See on hõlpsasti saavutatav, et need kaks perekonda ühineksid. Aga Kris ei taha liiga vara end liiga tugevalt peale suruda,“ teadis kuninglik ekspert rääkida. „Isegi kui see oleks vaid väike osa, oleks see Krisi jaoks suur võit. Äriline pool on nüüd töös ja see näeb väga tulus välja,“ lisas ta veel.