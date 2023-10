Suurfestival naaseb uhke juubeliga! Õllesummer tuleb Tallinna lauluväljakule tagasi

2018. aastal peatunud Õllesummeri traditsioon teeb järgmisel aastal läbi uuestisünni taastades mitmeid vanu traditsioone ning luues uusi. 1994. aastal alguse saanud festivali juures on tagasi Õllesummeri idee autor Riho Rõõmus. Sel korral Õllesummeri patroonina osaleval Riho Rõõmusel on hea meel olla tagasi juurte juures ja usub võimekasse tiimi. „Selle meeskonna üks ja ühine eesmärk on teha üritusest Põhjamaade suurim meelelahutusfestival. Kõikidele midagi,“ ütles Riho Rõõmus. „Olulisim on pakkuda head meelelahutust võimalikult laiale sihtrühmale ja igas vanuses külastajale,“ lisas Rõõmus.

Õllesummerit pikalt juhtinud Marje Hansar ütles, et tal on hea meel, kui meelelahutusmaastikul tuleb taas esile suur festival. „Loodan, et Õllesummeri traditsioon uutes kätes on vähemalt sama edukas, kui seni on ta seda olnud ja kõik laabub parimal viisil. Kindlasti jään ootama kutset suurele peole,“ kommenteeris Hansar.