Maailma kõige rikkama mehe magus kättemaks: Elon Muski mõttetöö muutus pärast seda, kui ta trepist alla lükati ja läbi peksti

Elon Musk (52) on ülieduka ja globaalse haardega multiettevõtjana saanud nii rikkaks kui ka kuulsaks. Tema oli üks revolutsioonilise elektriautode liikumise algatajaid, ta on saatnud eraettevõtjana rakette kosmosesse ja ostis ära Twitteri, mille mõjukust tänapäeva maailmas ei saa alahinnata. Septembris kirjutasid paljud soliidsed väljaanded, et hetkeseisuga on maailma rikkaim mees Elon Musk. Kuid USA ärileht Forbes kinnitab, et käesoleva aasta rikkaim on hoopis Prantsusmaa miljardär Bernard Arnault. Maailma rikkaimatel on ilmselt endilgi arvepidamine sassis.