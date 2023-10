Inga Lunge avaldas, miks ta telesarjast „Pilvede all“ lahkus: nii palju on seal erinevaid teooriaid

Lunge tõdes, et teleseriaali „Pilvede all“ tegemine oli tema elus suur periood. Inga sõnul käib Pireti loll temaga tänase päevani kaasas. “Peab ütlema, et siiani on neid inimesi, kes tänaval tulevad, ütlevad mitte Inga, vaid ütlevad Piret ja ikkagi meenutavad heldinult seda aega.“

“Nii palju on seal erinevaid teooriaid, ma olen kuulnud seda, et äkki oli meil ikkagi Toomas Kirsiga (telesarja produtsent, kes lahkus meie hulgast mullu juunikuus-toim) hoopis suhe või äkki me läksime tülli,“ meenutas Lunge, et tegelikult juhtus see, et Inga tundis, et ta ei soovi seda enam teha.

Lunge sõnas, et tuleb kuulata enda sisehäält ja sisetunnet. „Kui ma sellega lähen vastuollu, siis kõik muu laguneb ka ära. Siis ma olen stressis ja väsinud. Ma tundsin, et justkui pean tulema siia Tallinnasse võttele, et see on justkui kohustus või ülesanne. Ma enam ei leidnud seda kohta, et miks ma seda teha tahan,“ sõnab Inga.

“Ma arvan, et lihtsalt minu jaoks sai see aeg ümber ja ma olin enda vastu aus. Kuigi alguses üritas Kirss mind raputada ja mõistusele omal moel tuua, et “sa saad mängida Eesti juhtivas sarjas, sul on pearoll, kuidas sa teed sellise otsuse, kui paljud näitlejad saavad seda endale üldse lubada?“ Aga siis mulle tundus, et ta mõistis mind lõpuks. Kui me tegime viimased neli osa, siis tundus küll, et ta sai aru.“