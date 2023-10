FOTOD | Edgar Savisaare hooldaja raamat jätab rahva külmaks? Teose esitlusele tuli vaid kümmekond huvilist

Madisoo on ise raamatut siin ja seal reklaaminud ning intervjuusid andnud, kuid Savisaare lähedased on Kroonika andmeil teosest pigem eemale hoidnud. Edgar Savisaare poeg Erki Savisaar ütles eelmisel nädalal Kroonikale, et raamatu väljaandmine pole tema arvates uudist väärt sündmus. „Laske isal nüüd rahus puhata,“ lausus ta.