Britney Spears on järgmisel nädalal avaldamas oma esimest elulooraamatut, mis on allikate sõnul täis on „pommuudiseid“. Mitmed allikad on väitnud TMZ-le, et üheks skandaalseimaks peatükiks on see, et popstaar jäi oma karjääri tipphetkel Justin Timberlake’ist rasedaks. Nüüd on seda väidet kinnitanud ajakiri People, kuhu saadeti lõik antud peatükist.