Soome eurostaar Käärijä Tommy Cashist: äkki kunagi võtame temaga napsu

Käärijä tunnistas, et lõpetas joomise kuu aega tagasi. „Mul on vaja enda energiat hoida. Kui annad nii palju kontserte nagu mina praegu, tuleb ennast hoida. Juua ja esineda käsikäes on ülimalt raske nii füüsiliselt kui vaimselt, rääkimata sellest, kui halvasti see mõjub häälepaeltele. Mul oli sel suvel elu suurim pohmell, mis pani joomisele piduri peale. Väisasin sõbraga ühte muusikafestivali, kus me jõime liiga palju. Järgmisel päeval pidin samal festivalil üles astuma. Pohmell oli nii hull, et ma tõesti ei teadnud, kuidas ennast kohutava enesetunde ja suvekuumusega lavale vinnata. Aga kokku ma ennast võtsin ja tegin šõu ära. See kogemus on ka üks põhjus, miks ma enam ei joo.