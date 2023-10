FOTOD | Palju õnne! Hiljuti maailmakuulsast fotograafist lahku läinud Charlene Rennit saab Eesti ettevõtjaga lapse

Kroonikale ütles peatselt emaks saav Charlene, et poisslaps peaks sündima tuleva aasta veebruaris. „Minu ja kõhubeebiga on kõik hästi. Oleme hea tervise juures. Rõõmustan läheduse üle, et mu kehas on kaks südant,“ rääkis Charlene Kroonikale. Ta lisas tänulikult, et väärtustab rasedust ja emadust kõrgelt. “Uue elu kandmine ja ilma toomine on püha. Emadus on au.“