Maailm kihab: kas Britney Spears vihjas südantlõhestavale abordile juba 20 aastat tagasi?

Popstaar Britney Spears on olnud rambivalguses alates sellest, kui ta 1990. aastate lõpus muusikaareenile tuli, kuid kuni eilse päevani ei teadnud avalikkus tema üht suurimat ja valusaimat saladust. Nüüd on aga Britney fännid hammustanud läbi, et naine võis vihjata 2000. aastal tehtud abordile juba 20 aastat tagasi.