VIDEO | Täna stardib komöödiasarja “Naised vormis“ uus hooaeg

Sarja stsenaristid on ka sel korral Kertu Moppel ja Kaire Russ, kes on sidunud omavahel ühiskondlikult olulised teemad ja humoorikad seigad, mis on inspireeritud elust enesest. “Me ei hakka leiutama mingeid pseudoprobleeme, mis võiks olla huvitavad. Kirjutame sellest, mis päriselt ongi probleemkohad. See on palju põnevam, kui see, mis sa ise suudad genereerida,“ räägib Moppel.