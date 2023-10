Soome eurolauliku Käärijä Helitehases toimunud kontsert on saamas palju kajastust ka põhjanaabrite meedias. Nimelt visati pühapäeval Tallinnas aset leidnud esinemise ajal lavale Ukraina lipp, mille artist oli ära põlanud. Nüüd muretsevad ukrainlased, et soomlane on venemeelne.