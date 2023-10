VÕRDLE | Botox, kaalukaotus või midagi muud? Rootsi printsess Madeleine on tundmatuseni muutunud

„Ta on nii palju muutunud, ma ei tundnud teda üldse ära,“ kirjutab üks kommentaatori Rootsi kuningakoja ametlikul lehel. „Kas see on Madeleine?“ küsib teine.

Rootsi kuninglikud eksperdid spekuleerivad meedias, et Madeleine on võtnud oma uues stiilis mõjutusi Walesi printsess Catherine’ilt . Moeeksperdi sõnul riietus Madeleine Catherine’i lemmikbrändidesse juba mõned kuud tagasi. See paneb tõesti mõtlema, kas Madeleine’il on uus stilist või on ta tõesti hakanud kopeerima Catherine’i moevalikud.