Suudlusmaraton Tartu Raekojas meelitab kohale ka Eurovisioni staari: kes õnnelik temaga huuled kokku paneb?

Koos kõigi huvilistega saab järgmisel aastal nautida üheaegset suudlust 18. mail 2024, kas oma kaaslase või hoopis juhusliku möödakäijaga. Valik on sinu, kuid kindel on see, et lisaks suudlustele saab kaasa elada ka Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti Suudlev Tartu temaatilisele kultuuriprogrammile.

Raekoja platsil toimuv ühissuudlus on kogu programmi kulminatsioon, mis ootab nii noori kui ka vanu romantikahimulisi inimesi soojasid mälestusi looma. “Suudlevate tudengite sümbol on hea meeldetuletus, et armastus ja selle väljendamine, olgu see siis romantiline või mitteromantiline, on väärtus,“ selgitas ürituse eestvedaja Meelika Hirmo.