Billie Eilishi fännid on eriarvamusel: staar näitas esimest korda oma massiivset seljatätoveeringut

Lauljatar postitas pildi Instagrami kolmapäeval. Pildil lamab Billie palja ülakehaga ja tundub, et mööda selgroogu tehtud tätoveering on värske ja tätoveerimine just lõppenud. Arvatavasti on see aga tehtud juba mõnda aega tagasi.

Postituse alt, kus Billie pilti jagas, leiab erinevaid kommentaare. Osad fännid ei ole vaimustuses ega usu, et see on Billie selg, teised on hämmingus selle ilust. „Kui seda kutsutakse tätoveeringuks, siis ma võin ka suvaliselt seljale joonistades endale ühe teha,“ kirjutab näiteks üks jälgija. „Palun näita meile viimistletud versiooni, see on tõeline meistriteos,“ ütleb aga teine.