ARVUSTUS | Silvia Ilvese uus tõsielusaade näitab üksikema rööprähklemist kõige halastamatumal moel, säästmata ka lapsi

Pärast seda, kui esimene episood läbi sai, olen justkui tühjaks pigistatud käsn. Nagu oleks selja taga kaheksa tundi kõige väsitavamat tööpäeva. Samal ajal on mul suur respekt Silvia vastu naisena, sest kui see ongi tema igapäevane elu nelja lapsega, siis mul on aukartus selle ees, mida kõike ta jõuaks veel teha, kui tema eraelu kuidagi struktuursem oleks.