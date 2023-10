Timberlake lootis, et tema ja Spearsi abort jääb igavesti saladuseks: mees teab, et peab praegu vakka olema

Paar päeva tagasi avalikustas ajakiri People, et raamatu „The Woman In Me“ üheks kõnekaimaks peatükiks on kirjeldus sellest, kuidas Britney 2000. aastal aborti tegi. Sündimata lapse isaks oli Justin, kellega lauljatar oli toona olnu koos aastakese. Kuigi 19-aastane lauljatar oli valmis emaks saama, siis sama vana noormees olevat teatanud, et ei soovi isaks saada.

Nüüd kirjutavad mitmed USA väljaanded, et väidetavalt arvas Timberlake, et toona tehtud abort jääb igaveseks „nende kahe saladuseks“. Siiski polevat mees väga negatiivselt meelestatud, sest ta teab, et igasugune sõnavõtt antud teemal võib mõjuda tema karjäärile hävitavalt.

„Justin arvas, et nende otsus oli tehtud koos ja ta kavatses sellest mitte kunagi kellelegi rääkida. Ta tahtis hoida seda igavesti saladuses,“ selgitas allikas Daily Mailile.

„Nüüd, kus Britney on seda avalikult maininud ning see jääb igavesti tema raamatusse elama ja Britney arvatavasti räägib sellest veel avalikult, üritab Justin selle kohta mitte midagi öelda. Ta teab, et kõik, mida ta sellest hetkest alates ütleb, keeratakse tema vastu,“ lisas allikas.

Justin on abielus näitlejatar Jessica Bieliga ning neil on kaks ühist last. Pole teada, kas laulja abikaasa teadis mehe saladusest varem.