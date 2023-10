Cher andis karmi lubaduse, kui Donald Trump peaks taas Ameerika Ühendriikide presidendiks saama: lahkun seekord riigist

Trump on praegu vabariiklaste peamine kandidaat presidendikohale. Samas on teda viimasel ajal tabanud mitmed skandaalid. Näiteks süüdistati teda afääris pornotähe Stormy Danielsi ja Playboy modelli Karen McDougaliga. Augustis võeti ta Ameerikas Georgia osariigis ajutiselt vahi alla ja talle esitati üle tosina süüdistuse pettustes, mis teda heas valguses just ei näita.

Trump on oma süüdistuste kohta öelnud, et need on poliitiliselt motiveeritud. Järgmised presidendivalimised toimuvad Ameerika Ühendriikides 2024. aasta novembris.