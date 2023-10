Hollywoodi legend Jean-Claude Van Damme sisenes alkoholiärisse: näitleja tuli välja oma viskibrändiga

Van Damme on filmiekraanil võlunud vaatajaid oma ägedate võitluskunstiandega ja karismaatilise olekuga ning olnud kinomaailma legend aastakümneid. Järjest enam on ta aga ärimaailma sukeldunud ning nüüd on ta soetud ühe viskibrändiga.

Seejärel oli Van Damme õppinud rohkem uut viskibrändi tundma. „Old Oaki ei oldud veel turule toodud ja see pandi kokku paari Iirimaa viskifänni poolt,“ sõnas ta. Idee talle meeldis ja peagi oli ta uue ettevõtmisega seotud. „See oli perfektne võimalus panna kokku kaks asja, millega mul on lähedane side: viski ja selle rikkalik pärand ning Iirimaa ja selle inimeste karisma ja soojus,“ tõdes näitleja. Lõpliku otsuse tegi ta pärast viski maitsmist, vahendab Express.

Brändi Old Oaki nimi pärineb Põhja-Iirimaal asuvast imekenast piirkonnast Derry maakonnas, mis on tuntud kui „Oak Leaf County“. Brändi kaasasutaja Kevin Carson on just Derry maakonnast pärit ja ta tundis, et iiri viski peaks esindama ja olema seotud maakonna nimega.